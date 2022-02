Milan, vietato sbagliare: a Salerno con i “titolarissimi”

Un solo risultato possibile: la vittoria. Il Milan capolista (seppur con l’asterisco) vola a Salerno per affrontare i granata del neo-tecnico Davide Nicola con l’obiettivo di allungare la striscia di vittorie e mettere ulteriore pressione alla concorrenza. Il rush finale per la corsa allo Scudetto è iniziata e i rossoneri sono chiamati a 13 finali. Il match dell’Arechi verrà trattato come tale e per questo niente spazio al turnover, contro l’ultima in classifica in campo ci andranno i “titolarissimi“.

Un solo dubbio di formazione

Si tratta del ballottaggio Kessie-Bennacer, un ritornello che sentiremo spesso fino al termine della stagione. Per status, l’ivoriano sarebbe il titolare ma la questione contratto e le ultime prestazioni opache del 79 hanno portato Ismael a scalare le gerarchie. L’algerino è reduce da ottime prestazioni nel Derby e contro la Sampdoria, nelle prossime ore firmerà il rinnovo di contratto e si sente sempre più centrale nel progetto del Diavolo. Possibile che le chiavi del centrocampo vengano di nuovo affidate all’ex Empoli, affiancato dal totem Sandro Tonali, ormai inamovibile e soprattutto imprescindibile.

Cosa possiamo aspettarci dal Diavolo

Sicuramente sarà un Milan carico dopo le ultime vittorie. La vera sfida di mister Pioli sarà dare motivazioni al gruppo che potrebbe avere un calo di tensione contro una squadra in difficoltà e inferiore dal punto di vista tecnico come la Salernitana. Un errore da non commettere assolutamente, i rossoneri in passato hanno spesso fallito la prova del 9 contro le “piccole” ma il sogno Scudetto passa per l’Arechi e i 3 punti sabato sono un imperativo dalle parti di via Aldo Rossi.

LA PROBABILE FORMAZIONE DEL MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Tomori, Romagnoli, Theo; Tonali, Bennacer; Saelemaekers, Diaz, Leao; Giroud.