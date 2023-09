Because The Night – La notte delle cantautrici riparte l’8.10

di Riccardo Manfredelli

Milano – Appuntamento domenica 8 ottobre, ore 20.30, al Mou (ex Garage Moulinski, ora rinnovato ed affidato ad una diversa gestione), per la serata di apertura della nuova stagione della rassegna canora Because the night-La notte delle cantautrici, ideata e diretta dalla cantautrice siciliana Marian Trapassi.

Dal 2019 ad oggi– racconta la direttrice artistica- ci siamo mosse nella direzione della promozione della scena cantautorale femminile, troppo spesso oscurata nel nostro paese.

Il progetto “Because the night” è riuscito a resistere perfino alla pandemia, spostandosi dalla dimensione del palco a quella delle dirette Instagram, con interviste e mini-live, e negli anni ha favorito l’emersione di un cantautorato troppo frequentemente emarginato dalla scena musicale ufficiale.

La prima serata della rassegna, giunta alla quinta stagione– con la dichiarata finalità di una valorizzazione del cantautorato femminile indipendente- vedrà avvicendarsi sul palco le cantautrici Marta De LLuvia e Giulia Mei.

“Il nuovo Mou, ambiente dedicato all’ascolto– prosegue Marian Trapassi- è il contesto ideale per far conoscere la variegata scena indipendente italiana della musica d’autore al femminile, a parer mio da incentivare, difendere e divulgare. Per la serata dell’otto ho scelto Marta De Lluvia e Giulia Mei, due artiste a me molto care, diverse fra loro ma significative di un cantautorato di qualità.“