Milano, incendio in centro: esplode un furgone

di Rita Milione

Questa mattina, giovedì 11 maggio, un incendio è scoppiato in centro a Milano in via Pier Lombardo, zona Porta Romana intorno alle ore 11.30. Dalle prime ricostruzione sembrerebbe che l’incendio sarebbe partito da un furgone che trasportava bombole di ossigeno, probabilmente destinate al vicino Istituto Auxologico Italiano: dalle prime informazioni raccolte dai vigili del fuoco e carabinieri, a provocarlo potrebbe essere stato un problema tecnico al furgone. La colonna di fumo nero nella città di Milano è visibile a grande distanza.

Alcuni passanti avrebbero visto una delle bombole prendere fuoco, poi un’esplosione violentissima. Salvo l’autista, che è riuscito a scendere in tempo dal veicolo. Almeno quattro persone sono rimaste ferite a causa della forte esplosione. Le fiamme hanno coinvolto almeno quattro auto parcheggiate in strada, una farmacia attigua e un edificio vicino: due gli appartamenti coinvolti, al primo e al secondo piano.

Sul posto sono giunti i vigili del fuoco, i sanitari del 118 e le forze dell’ordine. L’incendio ha coinvolto anche quattro auto parcheggiate in strada, una vicina farmacia e gli appartamenti di un edificio vicino. I carabinieri hanno transennato la zona. Per precauzione sono stati evacuati l’Istituto Auxologico, la vicina scuola delle suore Mantellate e alcune palazzine sarebbero state evacuate per precauzione.