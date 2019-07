Milinkovic-Savic, accordo verbale con lo United: manca quello con la Lazio

Secondo il Sun, Milinkovic-Savic avrebbe trovato un accordo verbale con il Manchester United, ma manca quello con la Lazio. Tutto però dipende da Pogba

Milinkovic-Savic si avvicina a grandi passi alla Premier League. Come scrive oggi il Sun, il centrocampista serbo avrebbe già raggiunto l’accordo con il Manchester United. Battuta quindi la grande concorrenza delle big europee. Sul giocatore c’erano anche Juventus, Inter e più defilato il Milan.

Lo United è pronto ad offrirgli cinque anni di contratto, ma l’operazione non è ancora chiusa, per una serie di motivi. Molto dipende, infatti, dalla cessione di Pogba al Real Madrid. I Red Devils, infatti, chiuderanno l’operazione per il centrocampista della Lazio solo quando si saranno liberati del francese, liberando un posto a centrocampo che andrebbe ad occupare proprio il serbo.

L’operazione con il Real procede a rilento, ed in casa di mancata chiusura, il club spagnolo punterebbe nuovamente Eriksen. cercato anche dallo United. Se invece il Manchester riuscisse a cedere Pogba, dovrà poi cercare un accordo con la Lazio.

La trattativa però, conoscendo Lotito, potrebbe essere lunga ed estenuante, ed il mercato in Premier League chiude tra pochi giorni. Il Manchester valuta il giocatore 90 milioni di euro, mentre i biancocelesti ne vorrebbero almeno 100. Probabile che l’operazione si chiuda nei prossimi giorni.