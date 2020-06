Una maxi rissa sfociata in pieno centro a Mondello ha visto coinvolto diversi ragazzi: due sono stati ricoverati in ospedale con condizioni gravi

Una rissa tra giovani a Mondello è finita con il ricovero di due minorenni in gravi condizioni all’ospedale a Villa Sofia.

Come riporta Blog Sicilia, è sconosciuto il motivo di questa rissa improvvisa ma i coinvolti sono due gruppi di ragazzi – circa una trentina i coinvolti stando alle testimonianze. Il tutto è partito circa verso mezzanotte quando si sono sentiti le prime urle e viste le prime botte da orbi. Un 17enne è stato ferito al torace da un fendente ed è stato trasportato in codice rosso all’ospedale. Mentre un 16enne è stato anch’egli colpito da una coltellata ma al fianco ed anche trasportato in codice rosso.

Stando alle indiscrezioni, i due sono attualmente in gravi condizioni ma secondo i medici non al punto da essere in pericolo di vita.

Sui fatti adesso indaga la squadra mobile di Mondello che cercherà di fare luce su questa rissa violenta avvenuta nella zona più frequentata dalla movida. Numerose le testimonianze prese dagli agenti – vista anche la folta presenza di persone al momento della rissa. Si cercherà di sentire anche le testimonianze dei due feriti, non appena saranno in condizioni migliori.

