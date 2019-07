Mondiale Woman 2019, l’USA si laurea campione del Mondo per la quarta volta: le statunitensi prevalgono sull’Olanda, 2-0 il risultato finale

Il Mondiale Woman giunge al termine con la vittoria dell’Usa, che non tradisce i pronostici e supera 2-0 l’Olanda. Le statunitensi si sono laureate per la quarta volta campionesse del Mondo, dimostrando il loro strapotere nel calcio. Decisivo il rigore concesso all’USA alla mezz’ora, che ha cambiato il copione della gara.

La superiorità tecnica delle americane emerge, ma le Orange riescono a rintanarsi e a difendersi bene. Al 59′ l’episodio chiave della gara: Alex Morgan subisce un calcio da Van der Gragt in una dinamica di gioco aerea. Il direttore di gara grazie all’ausilio del Var concede il penalty. Rapinoe si presenta dal dischetto e non sbaglia, spiazzando l’estremo difensore rivale.

Dopo pochi minuti Lavelle archivia la gara, sfruttando un errore avversario nelle metà campo. La centrocampista avanza imperterrita davanti la porta e sigla il gol vittoria che fa esplodere i tifosi statunitensi in giro per il mondo. Le ragazze di Ellis concludono il toreo alzando al cielo il trofeo più ambito, al termine di un percorso condito da ben sette vittorie su sette. Le ragazze vincono per la seconda volta consecutive il Mondiale scrivendo così un pezzo di storia.