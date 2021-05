Dayane Mello ha perso sua madre, lo ha comunicato poche ore fa. Il loro rapporto conflittuale al centro del Grande Fratello Vip

È morta la madre di Dayane Mello, modella e concorrente dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip. In queste ore si è spenta la madre Ivone Dos Santos. A comunicare la triste notizia è stata la stessa modella, che ha pubblicato su Instagram una storia in cui è raffigurato un immagine con il segno del lutto e una lunga dedica per la donna che da tempo lottava contro il cancro. Nel corso della partecipazione al Grande Fratello Vip, Dayane ha parlato spesso del rapporto conflittuale con sua madre, da cui si era sentita abbandonata. Tuttavia, negli ultimi tempi avevano avuto modo di sentirsi e di perdonarsi a vicenda.

La dedica che Dayane Mello ha voluto lasciare alla madre è molto commovente e recita così:

“Oggi ho sofferto un’altra perdita, ma so che per mia madre è stato un riposo, perché stava soffrendo in un letto d’ospedale. Abbiamo fatto il nostro viaggio, abbiamo avuto il perdono l’uno dell’altro, e lei era una brava persona, sarà sempre nei nostri cuori. Il passato è passato, peccato non aver avuto tempo per abbracciarci, ma ieri abbiamo parlato tramite video chiamata, sono riuscita a dire quello che c’era nel mio cuore. Quindi dico, ama di più, goditi il ​​tempo che abbiamo qui sulla terra con le persone che amiamo, perdona di più, abbi il coraggio di dire ti amo, perché la vita è breve, il tempo passa velocemente. Chiama le persone che ami, lascia da parte i disaccordi, perché alla fine non avremo più tempo. Mamma riposa in pace, ti amerò per sempre e avrai sempre il mio perdono”.

L’incontro al GF Vip

Durante la scorsa edizione del GF VIP Dayane ha spesso parlato del rapporto con sua madre che fin da quando era piccola l’aveva abbandonata per lasciarla con suo padre. Questo sentimento di tristezza e rammarico arrivò fino a Ivone che decide si intervenire con un videomessaggio che recitava così:

“Ho affrontato molte difficoltà, dopo Juliano sono rimasta incinta di Dayane. Poi ho incontrato una persona che mi ha aiutato molto, on cui ho avuto tre figli. Quando Dayane ero ancora piccola, il padre è venuto a prenderla per la mia situazione difficile, è il loro padre che non mi ha mai aiutato. Per una madre è doloroso sapere che una figlia scava nel passato di una madre, io amo tutti i miei figli allo stesso modo, anche se sono davvero triste, io ho sofferto per tirarti su…Ti amo, vivi la tua vita e che Dio ti protegga”.