Dayane Mello, l’ex concorrente del Grande Fratello Vip, ha dedicato sul suo profilo Instagram un lungo e toccante messaggio alla madre malata di cancro

Dayane Mello, una delle protagoniste più amate della scorsa edizione del Grande Fratello Vip, si trova costretta ad affrontare, a dispetto della sua volontà, un’altra grande tragedia. Una tragedia con cui nessun figlio vorrebbe mai confrontarsi: la malattia di un genitore. A rivelarlo è stata proprio Dayane, in una serie di Instagram Stories pubblicate sul suo profilo, dove ha spiegato che la madre è malata di cancro.

Quelli trascorsi, sono stati dei mesi veramente difficili per Dayane la quale, precedentemente, ha dovuto far fronte alla scomparsa di suo fratello Lucas, morto in seguito a un’incidente stradale avvenuto in Brasile. La modella brasiliana venne a conoscenza della notizia proprio mentre si trovava nella Casa del Grande Fratello. Nonostante ciò, decise lo stesso di non abbandonare il programma, considerando che era impossibilitata a raggiugere il Brasile in breve tempo, per causa Covid. Proprio per questo motivo, la Mello preferì rimanere all’interno della Casa, in modo da poter contare almeno sull’affetto di tutti gli altri partecipanti.

Ecco di seguito il messaggio scritto da Dayane Mello:

Stranamente, oggi è un giorno speciale, non è il mio compleanno ma è il compleanno delle due persone più importanti, le due persone che mi hanno dato la vita, che mi hanno portato in questo mondo, mio padre e mia madre. Sono qui e sono sono parte di questo amore incondizionato e oggi voglio essere parte di esso e celebrare questo giorno benedetto. Grazie perché sono qui.

Oggi sarebbe il giorno per celebrare il compleanno del mio amato padre, ma io voglio festeggiare per lei, per mia madre, questa donna che mi ha dato la vita, mi ha messo al mondo, ma che oggi purtroppo incontra questa malattia crudele: il cancro. Voglio così tanto poter salvare tutto questo, voglio che la vita mi dia questa opportunità, ma purtroppo non credo che questo possa accadere. Voglio ringraziare Dio per essere qui ed essere parte di una grande famiglia legata a Dio, alla nascita e la rinascita. Vi voglio bene, mamma e papà. Grazie di tutto.