Morto il nutrizionista Pietro Migliaccio: volto noto della tv

Deceduto questa notte a Roma Pietro Migliaccio, pioniere della divulgazione scientifica sul tema della sana alimentazione

Roma piange Pietro Migliaccio, il nutrizionista è scomparso nella notte, stroncato da un improvviso malore.

Era docente in Scienza dell’alimentazione e specialista in Gastroenterologia, presidente emerito della Società italiana di Scienza dell’Alimentazione

Nato a Catanzaro nel 1934, il Prof. Migliaccio si era laureato a Roma presso l’Università La Sapienza in Medicina e Chirurgia. Libero Docente in Scienza dell’Alimentazione e Specialista in Gastroenterologia, esperto in Auxologia.

Da anni svolgeva a Roma la professione di Nutrizionista e Dietologo Clinico e attività didattica presso varie Università italiane partecipando a conferenze e seminari.

Per oltre 25 anni è stato ricercatore dell’Istituto Nazionale della Nutrizione, attuale INRAN – Istituto Nazionale di Ricerca per gli Alimenti e la Nutrizione, attuale CRA.NUT, con il quale continuava a collaborare per le attività di Educazione Alimentare e di Ricerca.

Il Dott. Migliaccio autore di numerose pubblicazioni scientifiche in ambito biochimico e nutrizionale, collaborato attivamente con la stampa e con numerose testate televisive per la divulgazione di temi riguardanti gli alimenti, la nutrizione e la salute.

Noto volto della tv, ha condotto una rubrica di nutrizione bisettimanale all’interno del programma “I fatti vostri” in onda su Rai Due.

