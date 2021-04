Josè Mourinho parteciperà ai prossimi Europei, ma non come allenatore. Il portoghese sarà editorialista per il “The Sun”

Josè Mourinho con il Tottenham ha collezionato il terzo esonero consecutivo dopo quelli con Chelsea e Manchester United. Il tecnico, che in carriera ha vinto numerosissimi titoli, tra cui due Champions League con Porto ed Inter, non vince un trofeo dal 2017, ben quattro anni. Dopo l’esonero agli Spurs il portoghese però non si è perso d’animo, ed ha subito trovato una nuova occupazione. Non come allenatore, ma come giornalista.

Infatti, Mourinho ha firmato un accordo con l’editore britannico News UK, ed ai prossimi europei lavorerà come editorialista per il “The Sun”, il “Times” e il “Sundey Times”. L’accordo prevede anche che il portoghese partecipi sulla radio talkSPORT per commentare le gare dell’Inghilterra ai gironi, un ottavo di finale, due quarti, una semifinale e la finale.

Non è la prima volta che il portoghese lavora come giornalista in un evento calcistico importante. Nel 2018, infatti, aveva commentato dallo studio dell’emittente russa RT i Mondiali vinti poi dalla Francia, mentre un anno dopo aveva commentato la Coppa d’Asia con beIN Sports.

Questo il comunicato del “The Sun” nell’annunciare la collaborazione con Mourinho: “Chi meglio dello Special One per dare la propria opinione in uno spazio tagliente pieno di arguzia, conoscenza ed entusiasmo, classici di Josè”.