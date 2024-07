Muore Improvvisamente a Casa di un Amico a Santa Marina: Indagini in Corso

di Redazione ZON

Un uomo di 54 anni, originario di Gallarate ma residente nel Golfo di Policastro, è deceduto improvvisamente mentre si trovava a casa di un amico a Santa Marina. Colpito da un malore, l’uomo è stato soccorso dai sanitari del 118, ma ogni tentativo di rianimazione è stato vano. Le autorità hanno avviato le indagini per determinare le cause del decesso, e il corpo è stato trasferito all’obitorio di Sapri per l’autopsia.