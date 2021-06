Confermata la presenza dei Muse come headliner del Firenze Rocks 2022. Ecco le prime indiscrezioni e le modalità di acquisto dei biglietti

L’Italia riparte dopo il Covid e con essa ripartono anche tutte quelle manifestazioni ancora adesso vietate. Innanzitutto i concerti, che hanno subito un vero e proprio colpo di grazia a causa della pandemia. I grandi concerti italiani ripartiranno nel 2022 e, tra le manifestazioni più amate e seguite, c’è sicuramente il Firenze Rocks. Dopo aver annunciato la presenza dei Green Day per la giornata di apertura, il 16 giugno, anche i Muse saliranno sul palco della Visarno Arena di Firenze.

La band, con milioni di fan in tutto il mondo, è famosa per portare in scena dei concerti con uniscono la tradizione del rock a scenografie futuristiche e visionarie. Anche il prossimo concerto non sarà sicuramente da meno, in occasione del grande ritorno in Italia dopo gli ultimi tre appuntamenti degli anni scorsi col Simulation Theory World Tour 2019 del 12 e 13 luglio a Milano e del 20 luglio a Roma.

Biglietti

I biglietti saranno venduti in presale Ticketmaster per gli utenti dell’App Intesa Sanpaolo Reward, dalle ore 10.00 di mercoledì 9 giugno 2021, scaricando il coupon con il codice da utilizzare in QUESTO LINK, nella sezione Vantaggi dell’App. La vendita generale, invece, partirà a partire dallle ore 11 di venerdì 11 giugno 2021 su www.ticketmaster.it, www.ticketone.it, www.vivaticket.com e in tutti i punti vendita autorizzati. Per maggiori informazioni visitare il sito ufficiale del Firenze Rocks.