Mutonia: “Tutta fortuna” e il primo disco in italiano

di Riccardo Manfredelli

E’ disponibile in rotazione radiofonica e su tutti gli store di musica digitale dallo scorso 17 marzo “Tutta Fortuna”, il nuovo singolo dei Mutonia che fa da apripista al nuovo album della band, ascoltata ad X Factor nel 2021, il primo completamente in italiano e di ormai prossima uscita.

Ragazzi, possiamo dire che questo sia un nuovo, doppio debutto. Primo singolo in italiano e primo album in italiano…

Facciamo musica da quasi quindici anni e questo è un momento che stavamo aspettando da tempo: tornare a cantare nella nostra lingua con un singolo dedicato a chi resiste, a chi crede in ciò che fa nonostante si senta e venga spesso sminuito, con un sonoro “vaffa” a tutti quelli che, è capitato anche a noi, tentano spesso di metterci il bastoni fra le ruote. Il messaggio è: “Ce l’abbiamo fatta lo stesso”!

Un messaggio che dobbiamo aspettarci venga ripreso anche nel vostro prossimo disco?

Lo abbiamo chiamato “Malessere” perchè, al culmine di un percorso durato molto tempo, abbiamo accettato che ognuno di noi si porta dietro un’inquietudine, che è poi quella che rende creativi gli artisti. Quella che ci fa scrivere e suonare. Sarà quasi un concept-album, di quelli che nei nostri ascolti non sono mai mancati (da Nevermind dei Nirvana a Le dimensioni del mio caos di Caparezza) al quale abbiamo collaborato con due artisti che stimiamo molto: Luca Vicini dei Subsonica e Manuel Agnelli. A proposito della scrittura, poi, è vero che la dimensione live dei pezzi per chi come noi fa rock è fondamentale. Ma questa volta abbiamo voluto fare qualche passetto in più anche dal punto di vista della produzione. In studio, tuttavia, il riff che fa da scheletro ad un pezzo è sempre suonato. Niente basi.

Agnelli, che è stato vostro mentore ad X Factor 2021. Pesa per una band il partecipare ad un talent, quel talent, dopo i Maneskin?

Il giorno dopo la nostra prima esibizione ad X Factor, sul web tutti dicevano che volessimo copiare i Maneskin (senza considerare che noi suoniamo insieme da molto prima). La verità è che il confronto tra i Maneskin e le altre band che passeranno di lì sarà sempre inevitabile. Poi ognuna ha la sua storia e il suo percorso. Chi ha cominciato ad ascoltarci ad X Factor oggi ha capito che siamo qualcosa di profondamente diverso dai Maneskin. Il loro merito è stato sicuramente aver riportato l’attenzione del pubblico sulle rockband.