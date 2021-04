Il Pnrr include una misura che permetterà ai giovani di usufruire di nuove agevolazioni fiscali per i mutui relativi alla prima casa

Mutui più agevoli per gli under 35. Il presidente del Consiglio Mario Draghi, illustrando il 26 aprile alla Camera il Pnrr, che sarà inviato a Bruxelles per ottenere i 191,5 miliardi, includerà “risorse per aiutare i giovani a contrarre un mutuo per acquistare una casa”. Insomma, per gli under 35 sarà più facile lasciare l’abitazione dei genitori e comprarsi la propria. Non servirà infatti più un anticipo per aprire un mutuo e a fare da garante ci penserà lo Stato. In altre parole, il mutuo potrà arrivare fino al 100% della spesa per l’acquisto.

Potrebbe interessarti:

Gli sgravi fiscali previsti

La misura sui mutui è ancora da scrivere nel dettaglio, ma dovrebbe aggiungersi agli sgravi fiscali relativi all’accensione dei prestiti per l’acquisto della prima abitazione per i più giovani. Sgravi, annunciati proprio pochi giorni fa con il Documento di economia e finanza. Il nuovo decreto utilizzerà i 40 miliardi dell’ultimo scostamento di bilancio, ma le risorse necessarie a far partire la misura sono ancora tutte sta stimare. Quando Draghi parla di “altre risorse” ha però sicuramente in mente il già esistente Fondo mutui prima casa, gestito da Consap. La dotazione residua di tale fondo è di 206,9 milioni di euro rivolto principalmente a under 35 titolari di lavoro atipico e giovani coppie, dove almeno uno dei due componenti non abbia superato i 35 anni.