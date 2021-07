E’ finita tra Myriam Catania e Quentin Kammermann

La crisi tra i due era già nell’aria da tempo, ma non c’entra la relazione (smentita) di Myriam Catania con il collega gieffino Mario Ermito

Amore al capolinea quello tra Myriam Catania e Quentin Kammermann: i due si sono detti addio dopo cinque anni di relazione e la nascita di un figlio, Jacques.

A dire il vero, voci di una crisi tra di loro si erano fatte sempre più insistenti quando a lei (reduce dall’esperienza al Grande Fratello Vip 5) era stata accreditata una relazione, poi smentita, con il compagno d’avventura Mario Ermito.

Oggi è Kammermann, pubblicitario francese, ad ufficializzare via social la rottura: “Siamo giunti alla conclusione che non potremmo più crescere come coppia”, ha scritto ricordando quanto il suo amore per la Catania fosse intenso (“Nel mio stomaco non c’erano farfalle, ma aquile”) e asserendo che rimarranno per sempre una famiglia, per il bene del loro figlio Jacques: “La vita ha benedetto il nostro amore con il più splendido dei bambini e ci sentiamo entrambi onorati e portati a sostenere i suoi sogni come una famiglia”.

Infine, un appello ai follower: “Siamo così grati a tutti voi che avete espresso il vostro sostegno e chiediamo rispetto per la nostra privacy ora che cominciamo a navigare in una nuova vita”.

Attrice e doppiatrice (è stata la voce di Matilda De Angelis in Leonardo) Myriam Catania ha avuto una lunga relazione, sfociata nel matrimonio, con Luca Argentero che oggi è padre felice della piccola Nina Speranza, avuta dalla neo-moglie Cristina Marino.