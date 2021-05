Decimo successo agli Internazionali d’Italia per Rafa Nadal, che supera Djokovic in tre set e si presenta a Parigi da favorito

Agli Internazionali d’Italia trionfa Rafa Nadal. Lo spagnolo supera in tre set Novak Djokovic e conquista il suo 10° trofeo al Foro Italico. Per il n.3 del mondo una vittoria in tre set per 7-5 1-6 6-3, dopo aver rischiato di perdere il match nel 3° set. Per Nadal si tratta dell’88° trofeo conquistato in carriera. Adesso lo spagnolo si presenterà al via del Roland Garros da favorito assoluto.

Nulla da fare per Djokovic, che perde a Roma la sua quarta finale in sei anni. Il serbo però sembra aver ritrovato la condizione fisica che era mancata nei tornei di Montecarlo e Belgrado. Djokovic a Parigi sarà il candidato principale per far crollare il regno di Nadal.

La sintesi del match

Il primo set è il più equilibrato del match. Djokovic strappa subito il servizio a Nadal, che però se lo riprende nel game successivo. Si arriva al 5-5, ma Djokovic commette due errori gratuiti e perde il servizio. Nadal va a servire per il set e non fallisce. Nel 2° set il serbo fa subito il break e scappa via, fino a vincere 6-1. Si arriva al 3° set, dove Djokovic sembra avere la meglio, ma Nadal prima salve due palle break e poi fa il break a 0. Lo spagnolo tiene bene gli ultimi due turni di servizio ed alza le braccia al cielo.