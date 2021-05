Dialoghi continui tra Massimiliano Allegri ed il club partenopeo. Anche oggi contatti positivi ed avanti tutta

Sembrava un’ipotesi assurda qualche giorno fa. Invece, dopo essere addirittura stato nominato per il post Zidane al Real, Max Allegri sembra in procinto di tornare ad allenare in Italia.

Dove? Non certo alla Roma, che ha ufficializzato la settimana scorsa Josè Mourinho per la prossima stagione. Nemmeno per la sua Juventus, per la quale si era parlato di un suo ritorno al comando, ma che ad oggi sembra una pista un po’ raffreddata. Perciò a sorpresa, sembra essere entrata prepotentemente in corsa il Napoli di De Laurentiis; i partenopei l’anno prossimo saluteranno mister Gattuso, e avrebbero iniziato a sondare il terreno, individuando in Max l’allenatore perfetto per continuare un ciclo importante.

Da segnalare che proprio oggi i contatti fra le parti si sono intensificati, e pare che ci sia un principio di accordo tra le parti. Che sia Allegri il colpo da 90 del prossimo calcio mercato del club campano? Darebbe sicuramente continuità ad progetto importante, che ha visto agli inizi Benitez, Sarri ed ora Gattuso. Certo che con il tecnico livornese alla guida del Napoli l’asticella si alzerebbe ancora di più, ed il prossimo campionato di Serie A si prospetterebbe davvero pirotecnico.