Il Coronavirus in Italia sembra finalmente retrocedere. E con esso anche tutti i divieti e le restrizioni finora in vigore nelle varie regione del Paese. Merito innanzitutto dei vaccini, arrivati alla soglia di 9 milioni di unità. Un numero ancora troppo basso per cantare vittoria, ma il Presidente del consiglio Mario Draghi si è dichiarato soddisfatto dei risultati, in vista anche delle aperture che stanno avvenendo in modo graduale. Inoltre dal 24 maggio prossimo tutta l’Italia entrerà in zona gialla.

Ecco i dati del bollettino.

Contagiati: 5.741

Morti : 164

Guariti: 12.816

Terapie intensive : -99

Ricoveri : -635

Tamponi : 251.037

Tasso di positività: 2,3% (+0,4%)

Casi Attivi 299486 (-7244)

Dosi di vaccino somministrate in totale: 29.035.337

Dosi somministrate nelle nelle ultime 24h: 652353

Popolazione vaccinata: 15.14% (2 dosi o monodose).

Ha ricevuto almeno una dose: 33.54%



Nell’ultima settimana somministrate in media 515 mila dosi al giorno, a questo ritmo l’immunità di gregge (70% della popolazione con almeno 1 dose) sarà raggiunta tra 2 mesi e 7 giorni (26/7/2021).

Oltre ai dati del bollettino, vi sono altre notizie riguardanti la pandemia a livello mondiale. L’unione Europea ha firmato un contratto per 1,8 miliardi di dosi di vaccino. Sembra inoltre che l’Ema darà il permesso di somministrare il siero anche alla fascia 12-15 anni. Si pensa anche ai bimbi della fascia 6 mesi-11 anni, eventualmente vaccinati agli inizi del 2022. Per l’Oms i vaccini covid sono efficaci contro tutte le varianti del virus. Per quanto riguarda la situazione Green pass, esso avrà durata di 9 mesi e sarà rilasciato dopo il conseguimento della prima dose di vaccino. Il pass servirà anche per partecipare ad eventi come matrimoni e comunioni.