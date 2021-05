Il tronista di Uomini e donne Giacomo Czerny ha fatto la sua scelta: chi è la sua nuova ragazza scelta tra le corteggiatrici?

L’ultima coppia del programma tv Uomini e Donne dell’edizione di quest’anno è finalmente uscita allo scoperto. Nella scorsa ed ultima puntata del dating show condotto da Maria De Filippi, registrata ieri sera, il giovane tronista Giacomo Czerny ha fatto la sua scelta. Il ragazzo infatti ha indicato il nome della ragazza con cui vorrebbe intraprendere una relazione al di fuori dello studio televisivo.

Erano rimaste in 2 a sedere sulle poltrone rosse per Giacomo: la mora Martina Grado e la bionda Carolina Ronca. Secondo quanto riportato da Il Vicolo delle News, il giovane ha scelto la prima corteggiatrice. Ma non è l’unica notizia: nel corso della registrazione, la conduttrice di uomini e donne Maria de Filippi, gli ha offerto una lavoro nella redazione del programma, probabilmente impressionata dalla sua bravura di videomaker del ragazzo.

Di questa stagione, Giacomo Czerny è stato il terzo tronista, entrato in corsa da febbraio in poi. Insieme a lui, hanno fatto il loro percorso altri 2 tronisti: Samantha Curcio, che ha scelto di conoscere meglio Alessio Ceniccola, e Massimiliano Mollicone, che si è fidanzato con Vanessa Spoto. La scelta di Giacomo andrà in onda su Canale 5 tra qualche giorno.