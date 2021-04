Il Napoli ufficializza la collaborazione con Marcelo Burlon, ma quali sono gli altri episodi in cui calcio e moda sono andati di pari passo?

Ormai la collaborazione tra il Napoli ed il famosissimo stilista Marcelo Burlon è ufficiale ed è sulla bocca di tutti; il sito internet dello shop partenopeo è andato subito in tilt e le scorte si sono rapidamente esaurite. La strategia adottata dal club campano si è dimostrata efficace e gli introiti sono tanti.

Il connubio tra calcio e moda ormai è una realtà davvero tanto consolidata nel calcio quotidiano. Diversi sono i club che hanno stretto rapporti di collaborazione con brand o stilisti di fama mondiale e i risultati di queste mosse di marketing sono strabilianti.

Napoli e Marcelo Burlon

La collaborazione tra il Napoli e il noto stilista argentino ha fatto battere i cuori dei tifosi e degli appassionati di moda. La nuova linea di magliette partenopee si candida di diritto come una delle più belle della Serie A e non solo. Il club partenopeo, in collaborazione con Marcelo Burlon, ha lanciato anche altri capi d’abbigliamento tra cui t-shirt, cappelli, tute e zaini. Il sito per lo shop online è subito andato in tilt a causa della moltitudine di accessi effettuata. La mossa di marketing del Napoli è stata un successo.

Juventus e Trussardi

Lo stile e la classe del principale club di Torino è indiscutibile e conosciuto in tutto il mondo. Già da diversi anni la Juventus porta avanti un’importante partnership con la nota casa di moda italiana Trussardi.

«Trussardi è un partner ideale per noi, perfettamente in linea con la classe e la celebrità che caratterizzano la Juventus -sottolineò all’epoca l’allora dirigente bianconero Marotta – Questa partnership sarà l’occasione per mostrare due realtà italiane, uniche e di eccellenza, in Italia e all’estero e sarà un modo per accostare un brand prestigioso come Trussardi a una squadra unica e vincente come la Juventus».

Psg e Hugo Boss

Il PSG ormai da più di 6 anni porta avanti una proficua collaborazione artistica e stilistica con la nota casa di moda tedesca Hugo Boss. Le uscite ufficiali del club parigino, griffate dal celebre marchio, spopolano in tutto il mondo e la scelta di marketing non può che essere azzeccata.

Milan e D&G

L’idilliaco rapporto tra il Milan e D&G si protrae ormai già dal lontano 2004. “Siamo grandi fan del calcio. Per noi significa una sana competizione, intensa passione e grande disciplina. I giocatori sono icone di stile dentro e fuori dal campo” – dichiarazioni che racchiudono tutta la classe italiana, come Dolce & Gabbana.