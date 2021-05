Napoli e Cagliari si affrontano in un match che si preannuncia essere accesissimo. Semplici ritrova Cragno, per Gattuso dubbio in difesa

Al Maradona di Napoli va in scena un match decisamente sentito per le due squadre. Il Napoli ha un disperato bisogno di vittoria per rimanere aggrappato alla zona Champions. Il Cagliari, in piena lotta salvezza, lotterà sicuramente con le unghie e con i denti per vender cara la pelle ai partenopei.

QUI NAPOLI – Gattuso deve fare ancora i conti con l’indisponibilità di Ospina e conferma Meret tra i pali. In difesa ancora spazio ad Hysaj sulla sinistra con Di Lorenzo sul versante opposto. Coppia centrale composta da Koulibaly e da Manolas. A centrocampo si rivede Fabian Ruiz a far duo con l’imprescindibile Demme. Sulla trequarti dovrebbe riconquistare un posto da titolare Hirving Lozano al fianco di Zielinski ed Insigne. Osimhen in vantaggio su Mertens per una maglia dal 1′ minuto.

QUI CAGLIARI – Semplici ritrova la sicurezza di Cragno tra i pali. La linea difensiva a 3 dovrebbe essere composta da Ceppitelli, Godin e Carboni. A centrocampo i titolari doverbbero essere Nandez, Duncan, Deiola e Lykogiannis. Contro il Napoli si rivede il Ninja Nainggolan al fianco di Joao Pedro. Pavoletti dovrebbe partire dal 1′ minuto in attacco.

Le probabili formazioni del match

NAPOLI (4-2-3-2): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Hysaj; Fabian Ruiz, Demme; Lozano, Zielinski, L. Insigne; Osimhen. Allenatore: Gattuso. A disposizione: Contini, Idasiak, Rrahmani, Maksimovic, Mario Rui, Bakayoko, Elmas, Lobotka, Politano, Petagna, Mertens, Cioffi. Indisponibili: Ghoulam, Ospina. Squalificati: -.

CAGLIARI (3-4-2-1): Cragno; Ceppitelli, Godin, Carboni; Nandez, Duncan, Deiola, Lykogiannis; Nainggolan, Joao Pedro; Pavoletti. Allenatore: Semplici. A disposizione: Aresti, Vicario, Tripaldelli, Klavan, Rugani, Walukiewicz, Zappa, Tramoni, Asamoah, Simeone, Cerri. Indisponibili: Pereiro, Sottil, Rog. Squalificati: Marin.

ARBITRO: Fabbri di Ravenna

GUARDALINEE: Valeriani e Vivenzi

IV: Di Martino

VAR: Mazzoleni

AVAR: Giallatini

TV: Sky Sport Serie A e canale 252