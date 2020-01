Napoli, inizia il toto allenatori: idea Petkovic per la prossima stagione

Il Napoli valuta una serie di allenatori qualora avesse la necessità di sostituire Gattuso: in cima alla lista compare il nome di Petkovic

Il Napoli è sempre più in crisi di risultati e anche con la nuova gestione tecnica non riesce a cambiare marcia. La vittoria al San Paolo in Serie A manca dal lontano 19 ottobre contro il Verona e ormai le ambizioni della società sono totalmente cambiate. Si incomincia a pensare già alla prossima stagione.

Le possibilità sono due: confermare Gattuso sulla panchina del Napoli oppure cambiare allenatore. Se si dovesse intraprendere la seconda strada, i nomi sulla lista di De Laurentiis potrebbero incominciare a impazzire. Come riporta Fantacalcio.it, Petkovic potrebbe essere l’uomo scelto dal patron dei partenopei.

Sicuramente non è un allenatore di prima fascia e non allena una squadra di club blasonata dai tempi della Lazio. L’attuale commissario tecnico della Svizzera è soltanto una suggestione e va presa con le pinze. Fino al prossimo campionato ancora passa una vita intere e molte dinamiche potrebbero cambiarE.

Molto dipenderà anche dalle altre panchine e dagli allenatori liberi sulla scena. Adesso il Napoli ha bisogno di una scossa e qualora Gattuso dovesse riuscire a centrare l’obiettivo Europa, potrebbe essere rivalutato. Sicuramente il clima che si respira in squadra non dipende da lui, ma all’italiano spetta il duro compito di cambiarlo.

