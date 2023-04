Napoli, Spalletti in conferenza: “Non ne cambierò 10”

di Michele Mastia

Luciano Spalletti non è certo uno che le manda a dire. L’allenatore del Napoli scioglie i nodi in conferenza stampa in vista del prossimo match di Serie A contro il Verona e presenta la gara di Champions League di martedì pungendo il Milan di Stefano Pioli.

Napoli, le parole di Spalletti

Sulle condizioni di Osimhen:

“Le condizioni sono buone, abbiamo fatto una riunione con i medici questa mattina e la conseguenza naturale di tutto è convocarlo per domani. Farà parte della convocazione, ma poi l’obiettivo è arrivare meglio possibile al Milan, ma sarà in panchina”.

Su come non pensare al Milan:

“La partita di domani è doppiamente importante, se riusciamo a vincerla ce ne mancano solo 3 per il titolo. Ne servono 4, se vinciamo col Verona siamo più vicini e non vedo motivi per non pensare a questo e pensare a martedì. Dentro gli occhi dobbiamo avere la foto del bello che abbiamo davanti, non dobbiamo portarci dietro troppi ragionamenti. Ma dobbiamo arrivarci anche bene a martedì, per capire l’importanza dobbiamo fare un salto a quando sono arrivato e la gara col Verona simboleggiava uno dei punti più bassi della storia del Napoli, adesso può essere il punto più alto per la storia del club!”.