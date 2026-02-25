NAS Salerno: chiusure e sanzioni per sicurezza alimentare

di Pasquale Corvino

Nuovi controlli NAS Salerno sicurezza alimentare nelle province di Salerno, Avellino e Benevento. I Carabinieri del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità hanno intensificato le verifiche presso supermercati e ristoranti.

Supermercato chiuso nel Beneventano

Nel capoluogo sannita è stato disposto il provvedimento di chiusura di un supermercato dopo un’ispezione congiunta con personale ASL.

I militari hanno riscontrato gravi carenze igienico-sanitarie: sporco diffuso, ragnatele, pannelli della controsoffittatura danneggiati, mattonelle divelte, vetri rotti e assenza di barriere contro infestanti.

Sono state rilevate anche celle frigorifere sporche, mancata sterilizzazione degli utensili nel reparto macelleria, stoccaggio non conforme degli alimenti e assenza di acqua calda e spogliatoi per il personale.

Per la mancata attuazione delle procedure H.A.C.C.P. sono state elevate sanzioni per 3.000 euro.

Sospensione reparto macelleria a Salerno

In un supermercato di Salerno è stata disposta la sospensione immediata del reparto macelleria.

Tra le criticità rilevate: umidità, sporco pregresso, controsoffittatura incompleta e alimenti conservati in modo non idoneo. Sono state inoltre impartite prescrizioni per migliorare i sistemi antintrusione e la gestione delle aree di stoccaggio.

Sequestri in ristorante del Cilento

In un ristorante del Cilento sono stati sequestrati circa 25 kg di prodotti alimentari tra carne, pesce, pasta fresca e semifreddi privi di documentazione sulla tracciabilità.

Sono state impartite prescrizioni per la pulizia straordinaria delle celle frigorifere e il ripristino di attrezzature tecniche.

Controlli nella Valle dell’Irno e nel Salernitano

I controlli hanno interessato anche un ristorante e un’azienda di produzione e somministrazione a domicilio nella Valle dell’Irno e nella Piana del Sele.

In quest’ultima è stata contestata una sanzione per la mancata attuazione delle procedure di autocontrollo. In entrambi i casi sono state richieste misure per risolvere carenze strutturali.

Bilancio complessivo

In provincia di Avellino, presso un ristorante-pizzeria, sono state rilevate lievi non conformità igieniche.

Il valore delle strutture interessate dai provvedimenti di sospensione è stimato in 1,5 milioni di euro.

Complessivamente sono state elevate sanzioni amministrative per 7.500 euro.