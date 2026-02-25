Teatro Arbostella, in scena “Non è vero… ma ci credo”
Il Non è vero ma ci credo Teatro Arbostella conquista il pubblico della XVIII Stagione Comica del Teatro Arbostella “Gino Esposito” di Salerno. Per i weekend di febbraio e l’inizio di marzo va in scena uno dei grandi classici del teatro partenopeo firmato da Peppino De Filippo.
La Compagnia All’Antica Italiana sul palco
A interpretare la celebre commedia è la Compagnia All’Antica Italiana, gruppo stabile della storica struttura di Viale Verdi, diretta da Gaetano Troiano.
La direzione artistica, curata da Arturo Esposito e Imma Caracciuolo, ha fortemente voluto questo titolo intramontabile che continua a far ridere e riflettere generazioni di spettatori.
La trama della commedia
Al centro della storia c’è Gervasio Savastano, imprenditore avaro e superstizioso, interpretato da Gaetano Troiano. Ossessionato dalla iettatura, Savastano vede segnali di sventura in ogni dettaglio della quotidianità.
La sua mania lo porta a decisioni sempre più grottesche, fino al licenziamento di un impiegato ritenuto portatore di sfortuna. Ma il destino è pronto a sorprenderlo.
Un giovane in cerca di lavoro si presenta in ufficio con un dettaglio che agli occhi del commendatore rappresenta un segno inequivocabile di fortuna: una gobba. Da qui prende il via una sequenza di equivoci e situazioni esilaranti.
Il cast e la regia
La regia di Gaetano Troiano offre una lettura fluida e contemporanea, rispettosa della tradizione ma capace di dialogare con il pubblico di oggi.
In scena, insieme al regista-protagonista, un cast affiatato composto da Vittorio Avagliano, Giulia Esposito, Edda Giudice, Marco Monetta, Marisa Malinconico, Massimo Monetti, Teresa Altobello, Carmen Petolicchio e Mariarosa De Marco.
Date e informazioni
Lo spettacolo sarà rappresentato nei weekend del 14, 15, 21, 22, 28 febbraio e 1 marzo 2026.
Orari: sabato ore 21.00 – domenica ore 19.30.
Biglietti: intero €15 – ridotto (over 65) €13.
Info e prenotazioni: 347 1869810 – 328 2664758.
