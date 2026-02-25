Incidente mortale sul lavoro a Cava de’ Tirreni: muore operaio di 60 anni

di Marisa Fava

CAVA DE’ TIRRENI – Ancora un incidente mortale sul lavoro nel Salernitano. Un operaio di 60 anni, originario di Siano, ha perso la vita dopo un grave episodio avvenuto in un cantiere edile nella città metelliana.

L’uomo sarebbe rimasto coinvolto nell’incidente nel pomeriggio di ieri, mentre si trovava al lavoro in un cantiere situato in via XXV Luglio. In condizioni apparse fin da subito critiche, è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale di Cava de’ Tirreni.

I soccorsi e il decesso

Secondo le prime ricostruzioni, ad accompagnarlo in ospedale sarebbe stato un collega. Nonostante i tentativi del personale sanitario di salvargli la vita, il 60enne è deceduto poco dopo l’arrivo al nosocomio.

Indagini in corso

Sull’accaduto stanno svolgendo accertamenti i carabinieri, che hanno ascoltato le persone presenti al momento dei fatti per chiarire l’esatta dinamica dell’incidente e verificare eventuali responsabilità.

L’ennesimo episodio riporta al centro dell’attenzione il tema della sicurezza nei luoghi di lavoro, una questione che continua a segnare tragicamente il territorio.