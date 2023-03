Nasce l’Ordine dei Fisioterapisti di Salerno

di Rita Milione

Il 25, 26 e 27 marzo si voterà il primo Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti dell’Ordine Regionale della Professione Sanitaria del Fisioterapista di Salerno. “Crescere Insieme” è la lista organizzata e strutturata dalla Dott.ssa Maria Consiglia Calabrese che sarà affiancata da altri Professionisti del settore. Alla base di “Crescere Insieme” c’è la certezza che uniti si possa raggiungere un livello di autorevolezza e competenza straordinarie, in un settore medico che trova la sua collocazione naturale nella gestione del recupero di funzioni umane.

Insieme per promuovere la salute del cittadino e tutelarne i diritti, senza dimenticare la valorizzazione della figura professionale del fisioterapista preposto alla cura della salute. Insieme per reggere il passo della evoluzione scientifica e culturale, nell’ottica della crescita personale di chi propone la salute e la consapevolezza di chi ne riceve gli effetti. Insieme ad altre realtà territoriali di Salerno, come altri ordini professionali e/o associazioni di pazienti, per costruire una strada comune che abbia finalità di integrità etica e morale ancor prima di obiettivi di salute condivisa. Insieme per interagire con le Istituzioni, creando commissioni e tavoli di lavoro con idee chiare e dirette a trovare soluzioni concrete, al fine di “essere piuttosto che apparire”. Insieme per dare spazio alla democrazia da opporre all’assolutismo denigratorio. “Crescere Insieme”: la casa comune per ogni Fisioterapista.