Nedved, cosa combini? La notte brava del dirigente ceco

Non era mai salito alla ribalta in questo modo. Per lo meno non per quanto riguarda la sua vita privata. Da sempre molto riservato e mai sui giornali scandalistici, questa volta anche la serata di Pavel Nedved fa notizia. Il dirigente della Juventus, attuale vicepresidente dei bianconeri, è stato pizzicato in una situazione non particolarmente sobria.

L’ex giocatore infatti è stato ripreso in alcuni video un po’ alticcio ad una festa, mentre ballava insieme ad alcune ragazze. Oltre a questo, in un’altra registrazione si vede chiaramente Nedved camminare per strada, probabilmente mentre faceva ritorno a casa, visibilmente barcollante. I filmati hanno fatto rapidamente il giro del web, specie su Twitter, dividendo nettamente l’opinione pubblica in due. Da una parte, i tifosi non condannano il dirigente juventino, definendolo anche egli una persona come tutte le altre, libera di concedersi una serata di svago. Dall’altra invece ci sono persone che vorrebbero che il loro vicepresidente rispecchiasse sempre il famoso “stile Juventus” di cui si sono sempre stati orgogliosi.

Da sobrio era sempre per terra. Da ubriaco ha resistito molto di piu. #Nedved pic.twitter.com/EMDN00P49b — jacopo fontanelli (@jacopofont84) August 29, 2022

Pavel Nedved si è lasciato ormai da tempo con l’ex moglie Ivana, dalla quale ha anche avuto due figli. Può quindi una persona libera da vincoli nuziali concedersi una serata anche se ricopre cariche importanti in una società? La parola ai tifosi che sui social stanno già impazzendo, e chissà se alla Continassa gli diranno qualcosa.