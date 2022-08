Episodi di bullismo a Naro: interviene il sindaco

All’interno del parco giochi in piazza Pertini, a Naro, in provincia di Agrigento, si sono registrati episodi di bullismo.

Tempestivamente il sindaco Mariagrazia Bandara, secondo quanto riporta Canicattiweb.com, ha affermato: “La fiducia nelle Istituzioni è un seme che si coltiva fin da piccoli. Ed è una pianta che va fatta crescere rigogliosa con azioni concrete. Quanto accaduto nei giorni scorsi nella nostra città da un lato mi lascia certamente amareggiata, ma dall’altro mi da grande speranza. Ho ricevuto al Comune alcuni giovanissimi concittadini di soli 11 anni che si sono rivolti a me, in qualità di sindaco, per denunciare di aver subito un grave atto di bullismo da parte di alcuni coetanei. I fatti si sono svolti nella “Città dei Bimbi” e avrebbero potuto avere conseguenze ben più serie perché dagli insulti si è rapidamente passati alla violenza fisica.

Così le piccole vittime mi hanno chiesto che si provveda a visionare le immagini della videosorveglianza per individuare gli autori ma, soprattutto, si facesse quanto avvenuto in occasione del danneggiamento della villetta comunale.

Per questo lancio un appello: gli autori di queste azioni poco edificanti si presentino al Comune per chiedere scusa ai propri coetanei aggrediti, dimostrando di aver capito l’errore e promettendo di non ripeterlo mai più.

Sarebbe un importante momento di crescita collettiva, come singoli ma anche come comunità.

Siamo certi che i genitori di questi due bambini, che pare stiano soggiornando a Naro per il periodo estivo, se messi a conoscenza dei fatti, provvederanno a far fare ammenda ai loro figli.”

