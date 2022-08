Manchester United, preso Antony dall’Ajax. E CR7?

Manca solo l’ufficialità. Ma questa è una trattiva che si può considerare ormai chiusi. A pochi giorni dal termine del calciomercato, il Manchester United acquista l’ala brasiliana Antony. Il giovanissimo attaccante dell’Ajax era da tempo sulla lista del club inglese, e finalmente è riuscita a comprare il suo cartellino nonostante i primi rifiuti dei lancieri. L’offerta dei Red Evils per lui si aggirerebbe intorno i 100 mln e di fatto rappresenterebbe la cifra più alta mai raggiunta nel mercato dell‘Eredivisie.

Il brasiliano aveva già dichiarato mesi fa ai dirigenti dell’Ajax la sua volontà di lasciare l’Olanda. Come ha dichiarato lui stesso nell’intervista con Fabrizio Romano, Antony ad inizio anno aveva ricevuto numerose offerte da club esteri. “A giugno di quest’anno ho interrotto le mie vacanze e sono venuto personalmente ad informare i dirigenti dell’Ajax, compreso il nuovo allenatore, della mia volontà di partire. Gli ho chiesto di considerare questa possibilità, perché era un progetto di 2 stagioni. Durante la sessione di calciomercato gli incontri sono continuati e ho ricevuto anche dall’Ajax una proposta di rinnovo del contratto. L’ho chiarito ancora una volta: voglio partire“.

Salta Cristiano Ronaldo al Napoli?

Per una trattativa riuscita, un’altra potrebbe arenarsi improvvisamente. Con l’acquisto di Antony, il Manchester United arriverebbe a spendere una cifra intorno ai 262 mln in questa sessione di calciomercato. Un importo davvero importante, il secondo più alto della storia del club, preceduto solo dallo scorso mercato, quello del 2021/22. Nella passata stagione infatti, i Red Devils raggiunsero la cifra record di 321,30 mln. E quindi ora cosa ne sarà di CR7 al Napoli?

Le possibilità di vedere adesso Cristiano Ronaldo in azzurro sembrano mai essersi ridotte notevolmente. Difficilmente ora il Manchester United potrà davvero formalizzare l’offerta per Oshimen di 130 mln, in cui era compreso anche il portoghese, più gran parte del suo stipendio pagato. Con un’operazione del genere, i Red Devils arriverebbero quasi ai 400 mln spesi in una singola sessione di mercato. Una possibilità che ad oggi non sembra essere davvero praticabile.