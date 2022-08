Un posto al Sole anticipazioni: la puntata del 29 agosto

Dopo lo stop per le vacanze estive, avvenuto in concomitanza di Ferragosto, la programmazione settimanale di Un posto al Sole riprende a pieno ritmo, con alcune incredibili novità. Non si tratta certo di una variazione epocale, eppure è pur sempre vero che il tempo è prezioso, motivo per cui per i più appassionati al programma, pochi minuti possono fare la differenza.

A causa di alcuni cambiamenti all’interno del palinsesto di Rai3, l’orario di Un posto al sole verrà posticipato di qualche minuto. Invece delle 20:45, la celebre soap opera partenopea inizierà alle 20:50. Nell’attesa, scopriamo tutte le anticipazioni riguardo alla nuova puntata che andrà in onda questa sera.

Le prime puntate di questa nuova stagione si riveleranno, senza alcun dubbio, molto adrenaliniche. Si ripartirà proprio dal punto in cui ci si era fermato negli episodi precedenti, e finalmente scopriremo cosa è successo realmente a Viola e Susanna. Su questo aspetto, però, le anticipazioni di Un posto al Sole non sembrano fornire indicazioni molto chiaro.

Ad essere certo, rimane il fatto che la vendetta escogitata da Lello Valsano, causerà grande dolore. Sempre secondo le anticipazioni di Un posto al Sole, a rimanere solamente ferita sarà Viola, mentre il destino di Susanna è appeso a un filo del rasoio. Il personaggio uscirà direttamente di scena? O riporterà “solamente” ferite molto gravi? Per scoprirlo non resta che aspettare le nuovi puntate di UPAS.