Ronaldo-Napoli: la trattativa che fa sognare una città

Sembrava essere un’idea proibita. Uno di quei sogni a cui nessuno vuole davvero crederci. Invece più passano i giorni, e più sembra che l’operazione sia fattibile. In base ai limiti economici certo, e a quanto il Manchester United intenda dare il proprio supporto, ma il binomio Ronaldo-Napoli non è più solo fantasia.

Tutto è nato nelle scorse settimane tramite un’indiscrezione interna al mondo azzurro, nel quale si era già vociferata una possibilità quanto mai utopica al tempo. L’indiscrezione però si è tramutata in possibilità nelle scorse ore dopo che anche lo stesso Jorge Mendes, agente del fenomeno portoghese, è intervenuto in prima persona per far quadrare la trattativa. CR7 ormai non si sente più un giocatore dei Red Devils da mesi, e la possibilità di rigiocare la Champions League in un campionato dove ha già dimostrato di essere dominante lo ingolosisce e non poco.

L’offerta del Manchester United

La trattativa imbastita da Manchester è molto semplice. Lo United intende acquistare Victor Oshimen come suo nuova prima punta, ed intende dare il portoghese in cambio più 130 mln di conguaglio economico. L’offerta della vita per Aurelio De Laurentiis, che non solo rientrerebbe con la cifra spesa al tempo dell’acquisto della punta nigeriana, ma segnerebbe un’importantissima plusvalenza. Se poi oltre alla parità di bilancio si considera che in cambio ti verrebbe fornito il miglior attaccante delle 4 scorse stagioni di Serie A, capiamo l’entità astronomica dell’offerta.

Qualcuno potrebbe obiettare sulla fattibilità dell’operazione, considerando il lauto ingaggio che CR7 percepisce a Manchester. Anche questo non sarebbe affatto un problema per il Napoli, perché dall’Inghilterra hanno già pensato a tutto. I Red Devils infatti si sarebbero offerti di pagare il 75% dello stipendio attuale del calciatore. Questo quello riportato da RadioKissKiss, l’ente-radiofonico vicino al mondo azzurro. Con questi termini, il binomio Ronaldo-Napoli non sembra del tutto impossibilie.