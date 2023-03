New York cambia il logo: da ‘I love’ a ‘We love NY’

di Giusy Curcio

Un logo più inclusivo e moderno per la città di New York: addio a ‘I love NY’ e benvenuto a ‘We love NY’. Lo storico logo che abbiamo visto su tutti i gadget è nato negli anni ’70, utilizzato per dare una nuova immagine della città afflitta dalla criminalità e con il turismo in forte crisi. E il cuore con le iniziali servì proprio a rilanciare il turismo.

“Speriamo di riuscire a superare le divisioni e la negatività che hanno accompagnato la pandemia di Covid“, ha spiegato Kathryn Wylde, presidente e Ceo della Partnership for New York City, quel consorzio di società e dirigenti aziendali che sta guidando la nuova campagna. “Vogliamo ricordare alle persone che possono fare la differenza, sia nel proprio isolato sia nella città nel suo insieme. Vogliamo ricordare loro che non dobbiamo mantenere queste divisioni che sono cresciute tra affari e lavoro, ricchi e poveri“, ha aggiunto.

L’ideatore, Milton Glaser era già un designer affermato, essendosi occupato della copertina del disco “Greatest Hits” di Bob Dylan e della fondazione della rivista americana “New York Magazine“. Per lui il simbolo rappresentava tre trasformazioni ma ora era arrivato il momento di rivederlo: “We love NYC contribuirà a catturare l’energia e preservare lo spirito della città, incoraggiando i newyorkesi di ogni estrazione a riunirsi, essere coinvolti e apportare un cambiamento positivo nella loro comunità“, ha detto la governatrice di New York Kathy Hochul.