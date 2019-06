Neymar è al centro delle attenzioni del calciomercato e un indizio arriva direttamente dai social: sarà la nuova squadra del brasiliano?

Al mondo d’oggi, in cui i social hanno una dimensione quotidiana nella nostra vita, nulla va lasciato al caso. Quale sarà la nuova destinazione di Neymar? Tornerà al Barca, cambierà squadra o resterà a Parigi? Queste sono solo alcune delle tante domande che si stanno ponendo i tifosi in questo momento.

La stella del Brasile non ha preso parte alla Copa America, per un infortunio rimediato poco prima dell’inizio della competizione. O’Ney ne ha approfittato per incontrare qualche suo amico e su Instagram spicca una foto che ha suscitato l’interesse dei suoi followers: un selfie con Benzema. Si, può essere una semplice foto fatta ad una festa, oppure un indizio di mercato per infiammare gli animi delle tifoserie.

Il PSG sarebbe disposto ad accettare le offerte dei vari club anche se non sembra intenzionato a cedere il loro asso per meno di 300 milioni di euro. Una cifra mostruosa, ma che nel mercato di oggi non spaventa più di tanto. Certo il Real Madrid ha già speso ben 303 milioni, quindi sarebbe impensabile un altro super acquisto. E allora un’altra domanda sorge spontanea: chi dei due è veramente al centro del mercato?