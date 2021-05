Neymar rinnova con il Paris Saint Germain. L’attaccante brasiliano firmerà con i parigini fino al 2026, annuncio atteso in giornata

Dopo aver perso in finale la Champions League lo scorso anno, il Psg nell’edizione annuale è stato eliminato in semifinale dal Manchester City, e in campionato rischia di arrivare alle spalle del Lille. La società francese però vuole lottare per la Coppa dalle grandi orecchie anche nella prossima stagione, e per farlo è pronta a blindare i propri gioielli, Neymar e Mbappè.

Per il brasiliano il rinnovo è cosa fatta, come ha già anticipato l’Equipè. L’annuncio ufficiale è atteso in giornata, ma sono già emersi dettagli importanti. Neymar rinnoverà fino al 2026, e percepirà circa 30 milioni di euro a stagione più bonus. Inoltre è previsto un ulteriore bonus a cifre importanti in caso di vittoria della Champions League. Il contratto del brasiliano scadeva nel 2022, ma i parigini hanno voluto subito blindarlo per evitare l’assalto di altre squadre, Barcellona in primis.

Dopo Neymar, adesso l’obiettivo del Psg è quello di blindare Mbappè, che ha il contratto in scadenza tra un anno. Sull’attaccante francese c’è il forte interesse del Real Madrid, che dopo una stagione europea deludente ha scelto il francese come l’uomo giusto da cui ripartire.