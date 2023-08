Nocera Inferiore, rapina a mano armata: colpo da 8mila €

di Antonio Jr. Orrico

Un colpo assolutamente duro e redditizio. A Nocera Inferiore, alla sala bingo in Via Napoli, in tarda serata sabato scorso, un commando di cinque rapinatori ha messo a segno una rapina con pistola e mitra. Il loro bottino si aggira attorno agli 8mila €. Il gruppo ha fatto improvvisamente irruzione con il volto coperto dal passamontagna, nel locale. Sotto la minaccia di pistole e mitra i malviventi hanno portato via l’ingente incasso e sono scappati, facendo perdere le proprie tracce.

Si pensa che a compiere la rapina a Nocera Inferiore siano stati dei professionisti. La rapina è avvenuta sostanzialmente senza creare particolare caos all’esterno, come solitamente fanno solo gli esperti del settore, dopo aver pianificato il colpo. Sono in corso delle indagini a tutto campo per individuare gli effettivi responsabili.

Non è escluso che altri malviventi fossero all’esterno della struttura. Al di là dello spavento e del danno materiale, per fortuna non si sono registrati danni fisici ai clienti e al personale della sala giochi, a quell’ora, come in altre giornate specie nei fine settimana, pieno di clienti. Ad indagare, sono i Carabinieri del Reparto territoriale di Nocera Inferiore. Questi ultimi hanno acquisito diversi filmati delle telecamere di videosorveglianza, hanno ascoltato testimoni e persone all’esterno del Bingo e dei locali della zona, a caccia di qualsiasi elemento che possa portare alle identificazioni dei cinque malviventi, tutti molto ben organizzati e preparati, e che hanno messo a segno una rapina pianificata probabilmente da giorni.