Nocera Superiore, riapre la biblioteca comunale Aldo Moro

Si ritorna a leggere e studiare in biblioteca Aldo Moro nel Comune di Nocera Superiore. Per il momento sono due i giorni infrasettimanali di riapertura della struttura comunale di Nocera disposti dall’Ufficio: il martedì ed il giovedì dalle 15 alle 17.

Lo spazio aggregativo e culturale tanto amato dalla scrittrice Cettina Lanzara (“Quando sono entrata in questa Biblioteca stamattina, mi sembrava di entrare in Paradiso“, disse in occasione della rassegna letteraria “Segnalibro d’autore), già luogo di eventi ed incontri, riapre la Sala Lettura e, soprattutto, riattiva il servizio dei “libri in prestito” da attingere dal patrimonio esistente che annovera circa 6407 testi tra volumi ed opuscoli.