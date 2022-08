Noemi scambiata per la fidanzata di Totti. La cantante risponde

Prosegue l’epopea della separazione tra Ilary Blasi e Francesco Totti, sebbene questa volta si è assistito a un fatto curioso, che però fa ben riflettere sulla foga che molti utenti dell’Internet utilizzano perché sentono la necessità di dover esprimere a tutti i costi la loro opinione. Fortunatamente, in questo caso, la vittima protagonista di questo episodio, Noemi, ha saputo rispondere con spiirto all’accusa che le è stata rivolta.

Ma partiamo dal principio. Dopo l’annuncio del divorzio di quella che è stata una delle coppie italiane più amate di sempre- Ilary e Totti; non c’è voluto molto prima che si scatenasse una vera e propria caccia per la ricerca disperata di ulteriori notizie e gossip. E ben presto, sono saltati fuori i nomi delle “terze parti”. Se dalla parte di Ilary sembra che non vi sia nulla di ufficiale, certa è invece la relazione del calciatore romano con Noemi Bocchi.

A causa del nome, però, un utente Twitter ha scritto un messaggio che si rivolgeva contro la nuova fiamma di Totti. Il messaggio diceva: “Signorina mi dispiace ammettere che ha fatto bene i conti. Ha approfittato del periodo nero che il suo amante sta passando per mandare all’aria una famiglia. Non pensa che i figli di Totti passeranno dei periodi neri, portandoli a un crac del proprio carattere?”.

Tuttavia, l’utente di Twitter ha commesso un errore: invece di menzionare la Bocchi, ha taggato la cantante Noemi, del tutto estranea alla vicenda.

Al che Noemi ha replicato, evidentemente divertita dall’assurda situazione, scrivendo: “Credo che lei abbia sbagliato tag”.

Lo scambio di tweet è stato pubblicato anche sugli account social di Trash Italiano, ed è proprio su Instagram che Noemi ha poi chiuso definitivamente la questione rispondendo con un commento ironico: “Io al massimo ti posso cantare una canzone”.