Non dire una parola: testo del singolo di Baby K e Alvaro Soler

Una coppia inedita chiuderà le porte di quest’estate caratterizzata da “Mille” tormentoni. Ecco “Non dire una parola” di Baby K e Alvaro Soler

Oggi è uscito il singolo di una coppia inedita. Sto parlando di Baby K e Alvaro Soler che per la prima volta hanno collaborato alla realizzazione di un singolo. Da oggi è disponibile su tutte le piattaforme digitali il nuovo singolo dal titolo “Non dire una parola“, scritto da Baby K, Alvaro Soler, Stefano Tognini e Jacopo Ettorre.

“Non dire una parola” sarà inserito (digitalmente) all’interno di “Donna sulla Luna“, album di Baby K che contiene anche le hit “Non mi basta più“, “Playa” e “Mohicani“, brano in collaborazione con i Boomdabash.

“Questo brano racconta quel momento in cui l’Amore si trova davanti ad un bivio: da una parte la voglia di libertà e dall’altra la paura di rinunciare ad una storia importante – ha raccontato Baby K che aggiunge: “Anche musicalmente abbiamo provato a rendere la stessa sensazione. Nel brano non c’è mai un finale netto, è sempre un continuo avanti e indietro, un’altalena di dubbi”.

Testo

In quelle foto senza descrizione

fumavamo al buio fuori

e i palazzi sembravano costellazioni

ora siamo soli come i cieli senza voli

se l’amore è una notte ci restano i tuoni

siamo bravi a dirci di no

i tuoi occhi dicono altro a questo tavolo

le fiamme di queste candele intanto ballano

Bravo a dire di no

e alla fine lasci tre parole all’angolo

che spariscono in un attimo

Rit. Non dire una parola

se vuoi restare sola

io voglio essere libera almeno per stanotte

per la mia strada o forse non ancora

non dire una parola

la tua bocca è una pistola

senza luna, senza stelle

ballo sola tra la gente

e non me ne frega niente

anche se mi torni in mente

Alvaro Soler (…)

Siamo bravi a dirci di no

tra la gente ballo un tango con il diavolo

le luci tra queste finestre intanto parlano

Bravo a dire di no

e alla fine lasci tre parole all’angolo

che spariscono in un attimo

Rit.

E’ quasi mezzanotte, rossetto e Malibù

queste chiamate perse forse non tornano più



Alvaro Soler (…)

Non dire una parola

se vuoi restare sola

io voglio essere libera almeno per stanotte

per la mia strada o forse non ancora

non dire una parola

la tua bocca è una pistola

senza luna, senza stelle

ballo sola tra la gente

e non me ne frega niente

anche se mi torni in mente