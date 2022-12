“Non Piove Più”, il nuovo singolo di Aka 7even

Chi non ha mai desiderato di volersi rifugiare in un posto sicuro, ritrovare una certezza, uno stare bene primordiale. Aka 7even ci ha provato e forse ci è riuscito. Da oggi venerdì 16 dicembre è in radio il suo nuovo singolo “Non piove più” (Columbia Records/Sony Music Italy), una ballad intensa che lo riporta a casa, emotivamente e fisicamente, così come mostra il videoclip del brano che lo ritrae davanti ai tasti di un pianoforte nella magica atmosfera serale di Piazza del Plebiscito a Napoli.



Il brano – prodotto da Max Kleinz (Cosmophonix) e disponibile al link – è nato dopo un periodo di crescita, di maturità artistica e personale e per celebrarlo l’artista è ripartito da sé. Il video del singolo – visibile al link – è stato registrato mercoledì 30 novembre, davanti a fortunati fan che poche ore prima hanno letto l’annuncio sui social. Le immagini mostrano l’artista nella sua dualità, piano e voce ma dall’aspetto urban. Aka 7even è di certo uno dei cantautori più poliedrici della sua generazione: da una parte incanta i fan con le sue ballad e dall’altra li coinvolge e trasporta nella sua continua ricerca e sperimentazione di nuovi sound che lo avvicinano sempre più al mondo urban.



“Sono passati quasi 5 mesi dall’uscita di Toca. – commenta Aka 7even sul suo profilo Instagram – In questi mesi mi sono preso forse per la prima volta del tempo per me stesso, mi sono allenato, ho viaggiato tra l’Italia e il Brasile, ho incontrato tante persone e ho assorbito tante cose. Per scrivere nuova musica penso sia fondamentale compiere esperienze di vita, osservare e soprattutto ascoltarsi.”



“Non piove più” segna l’inizio del nuovo percorso dell’artista, che dopo la hit estiva “Toca” feat. Guè e il brano “Voce” – al link https://columbia.lnk.to/VOCE – ha partecipato al remix di “I Believe” di KAMRAD.

Testo – Non Piove Più

Ho preso un volo solo andata dentro te

Quel posto che nessuno può raggiungere

Dimmi solo

Se uno stronzo

Come me

Ha la chiave per entrare

Ora che non piove più

Vorrei stringerti fino a farmi male

Sarà che il tempo non passa

E il mio passatempo è star qui a pensare

Tu sarai l’estate, e la mia primavera

Quel mare che mi agita se sono giù

Tu sarai l’inverno senza la bufera

Sarai quella voce che mi tira su

Su su un pianeta che mi ricorda l’amore

Su su una lacrima con scritto su il tuo nome

E non importa come

Non importa dove

Vorrei solo stringerti ancora una volta

Eh

Dirti che

Non ho mai amato come amo te

Non mi interessa regalarti una LV

Voglio regalarti me che so come capirti

Non indosso maschere quando sto con te

Perché le mie maschere le lascerò in hotel

Sono sempre stato solo

Nei momenti bui ho perso anche il controllo

E te mi hai messo apposto

Il tuo corpo è come una coreografia

Che balla ed è poesia

Lo immagino quando siamo distanti e

Tu sarai l’estate, e la mia primavera

Quel mare che mi agita se sono giù

Tu sarai l’inverno senza la bufera

Sarai quella voce che mi tira su

Su su un pianeta che mi ricorda l’amore

Su su una lacrima con scritto su il tuo nome

E non importa come

Non importa dove

Vorrei solo stringerti ancora una volta

Eh

Dirti che

Non ho mai amato come amo te

Non importa quanto il mio passato faccia male

Ho trovato il mio sorriso per ricominciare

Vorrei farlo con te

Che mi hai insegnato a non voltarmi per tornare indietro

Ma a guardare un punto in alto per toccare il cielo

Voglio salire su, uh, uh, uh

Su su un pianeta che mi ricorda l’amore

Su su una lacrima con scritto su il tuo nome

E non importa come

Non importa dove

Vorrei solo stringerti ancora una volta

Eh

Dirti che

Non ho mai amato come amo te