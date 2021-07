Il brano di Nannini e Bennato, “Notti Magiche”, prende di nuovo piede in queste ultime ore. E diventa il portafortuna dell’Italia ad Euro 2021

Altri notti intense, ancora un video di emozioni purissime, con l’Italia che corre verso le semifinali e già prenota i biglietti per Wembley, dove in settimana affronterà la Spagna per un posto nella finalissima di Euro2020. E la canzone simbolo di questa cavalcata trionfale da parte degli azzurri è però datata 1990. Stiamo parlando di “Notti Magiche“, brano composto da Gianna Nannini e Edoardo Bennato in occasione dei mondiali in Italia trentuno anni fa.

La canzone di rito è ormai diventata quella, per gli azzurri. Contro le più comuni scaramanzie, ormai la squadra di Roberto Mancini ha scelto: si va avanti a sognare con questo sottofondo. E proprio un video pubblicato nelle ultime ore da parte del centrale della Nazionale, Leonardo Bonucci, ha di nuovo acceso la passione presente in migliaia di italiani presenti in tutto il mondo. Tutto al grido di una delle canzoni italiane più famose di sempre.

Il video, presente su Instagram, ha naturalmente fatto il giro di tutta Italia e anche oltre ed è diventato ormai virale. E proprio per questo, gli azzurri ormai utilizzano questa canzone quasi per scaramanzia. Del resto, infatti, basti ricordare che la nazionale di Italia ’90 fu eliminata proprio in semifinale dall’Argentina di Maradona. Ma ormai la squadra ha un suo inno, seppur riciclato, ma comunque efficace. Dunque si va avanti proprio con “Notti Magiche”. L’inno di Italia ’90 è stato cantato a squarciagola da Chiellini e compagni. Nella speranza che porti ancora bene.