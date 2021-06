Il tabellone dei quarti di finale di Euro 2020 è completo: si inizia venerdì alle 18 e si chiude sabato sera a Roma con Ucraina-Inghilterra

Con la vittoria in extremis dell’Ucraina sulla Svezia si è delineato il tabellone dei quarti di finale di Euro 2020. Quattro partite spalmante tra le giornate di venerdì e sabato per decretare le migliori quattro squadre d’Europa.

Potrebbe interessarti:

Si parte con Svizzera-Spagna, forse il quarto di finale meno pronosticatile alla vigilia. La squadra di Petkovic è reduce dall’impresa storica contro la Francia, battuta ai rigori dopo un’incredibile rimonta nei minuti finali dei tempi regolamentari che, però, potrebbe aver svuotato mentalmente e fisicamente i calciatori. La Spagna contro la Croazia, invece, ha vissuto esattamente le emozioni opposte rispetto agli elvetici, subendo la rimonta degli avversari a tempo praticamente scaduto riuscendo, però, a portare a casa la qualificazione nei tempi supplementari. Occhio al duello tutto offensivo tra Seferovic e Morata, entrambi rivitalizzati dalle marcature decisive negli ottavi che potrebbero rappresentare la vera sliding doors del loro Europeo.

La giornata di venerdì si chiude con il quarto di finale più atteso dagli addetti ai lavori e non solo: Belgio-Italia, la sfida tra i numero uno del ranking mondiale e quella che, probabilmente, ha espresso il miglior calcio (Austria a parte). Il Belgio, a differenza degli Azzurri, è riuscito a sbarazzarsi del Portogallo nei 90 minuti dettaglio che potrebbe fare la differenza a livello fisico. Martinez, però, dovrà fare a meno di due dei suoi uomini migliori rimescolando le carte a favore dell’Italia. La squadra di Mancini affronta per la prima volta un avversario di “prima fascia“, in quella che potrebbe essere una sorta di finale anticipata. Gli uomini copertina della vigilia sono sicuramente Lukaku e Chiellini che, dopo i fantastici duelli in campionato, si riaffronteranno in Nazionale dopo la vittoria azzurra del 2016.

Passiamo così alla giornata di sabato che vedrà scendere in campo alle 18:00 Repubblica Ceca-Danimarca, due tra le squadre rivelazione di questo europeo. La Danimarca dopo il brutto spavento dell’esordio ha saputo ricompattarsi arrivando a giocarsi un quarto di finale da favorita, con la possibilità concreta di arrivare fino in fondo visto il lato del tabellone agevole. La Repubblica Ceca, invece, rappresenta la vera Cenerentola di questa edizione. Shick e compagni, dopo aver eliminato l’Olanda, puntano ad un’altra impresa che consegnerebbe alla storia un gruppo partito, alla vigilia, senza alcuna aspettativa.

L’ultimo quarto è quello tra Inghilterra e Ucraina, Davide contro Golia che per la prima volta in questa competizione lascia il prato di casa per trasferirsi a Roma. Sfatato il tabù Germania, i ragazzi terribili di Southgate sono i favoriti d’obbligo di questo lato del tabellone e qualsiasi risultato che non fosse la finale, ora come ora, non sarebbe accettabile. Discorso completamento diverso per l’Ucraina di Shevchenko che, passata come ultima delle migliori terze, non ha più molto da chiedere a questa competizione se non quello di provare ancora a stupire facendo uno sgambetto agli inglesi. Sbloccatosi contro la Germania, la squadra di sua maestà si affida ancora a Kane che ha il compito di riportare i suoi compagni ancora a Wembley.

Il tabellone dei quarti di finale

Svizzera-Spagna (San Pietroburgo, 2 luglio ore 18:00, visibile sui canali Sky e in chiaro sulla Rai)

(San Pietroburgo, 2 luglio ore 18:00, visibile sui canali Sky e in chiaro sulla Rai) Belgio-Italia (Monaco di Baviera, 2 luglio ore 21:00, visibile sui canali Sky e in chiaro sulla Rai)

(Monaco di Baviera, 2 luglio ore 21:00, visibile sui canali Sky e in chiaro sulla Rai) Repubblica Ceca-Danimarca (Baku, 3 luglio ore 18:00, visibile sui canali Sky e in chiaro sulla Rai)

(Baku, 3 luglio ore 18:00, visibile sui canali Sky e in chiaro sulla Rai) Inghilterra-Ucraina (Roma, 3 luglio ore 21:00, visibile sui canali Sky e in chiaro sulla Rai)