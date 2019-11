Nubifragio a Matera e non solo: il maltempo colpisce tutta l’Italia

Nubifragio e strade allagate a Matera, acqua alta a Venezia, oggi allerta anche in Calabria, Basilicata e Sicilia. L’Italia intera colpita dal maltempo

Il maltempo peggiora.

Nubifragio e strade allagate a Matera stanno creando forti disagi. Si segnalano, infatti, strade come fiumi e di conseguenza disagi per la circolazione stradale. I maggiori problemi in città sono in via Lucana. Fiumi d’acqua, inoltre, si sono riversati nei Sassi e in alcune vie la violenza dell’acqua è penetrata con molta forza in alcune abitazioni provocando danni. Le basole di via Bruno Buozzi si sono staccate dal suolo e sono arrivate in piazza San Pietro Caveoso. Questa mattina a Matera è stato attivato il numero verde 800.262667 della Protezione civile comunale per raccogliere le richieste di intervento e le segnalazioni da parte dei cittadini. Il maltempo ha provocato danni ad alcuni tetti, con i problemi maggiori segnalati tra Policoro, Scanzano Jonico e Montalbano. La pioggia intensa ha causato uno smottamento sulla strada provinciale 3, nei pressi di Ferrandina.

Oggi allerta rossa maltempo per Calabria, Basilicata e Sicilia. Arancione in Puglia, gialla in altre dieci regioni. Allagamenti a causa delle forti piogge anche in Puglia. Ad Adelfia sono cadute le luminarie della festa di San Trifone. Decine di sindaci già da ieri sera e anche oggi hanno emesso ordinanze di chiusura delle scuole. Disagi per la pioggia forte e il vento segnalati anche a Taranto e continua l’allerta meteo in Sicilia. Da ieri le Eolie sono isolate per il forte vento di scirocco. Aliscafi e traghetti sono fermi.

Questa mattina a Venezia e a Chioggia, intorno alle 5.30, sono state fatte suonare le sirene d’allarme che hanno avvisato la popolazione dell’arrivo acqua alta. La situazione meteorologica viene definita “altamente dinamica” e quindi suscettibile di variazioni. Il maltempo interessa tutto il Veneto con piogge sia in pianura che in montagna.

