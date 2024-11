Nuovi controlli a M.S. Severino, Baronissi e Fisciano: 25 multe e sequestro di droga

di Redazione ZON

Nell’ambito di un’intensa attività di controllo del territorio, i Carabinieri della Compagnia di Mercato San Severino hanno condotto un’operazione straordinaria mirata alla prevenzione dei reati, con particolare attenzione al contrasto dello spaccio di droga e ai reati contro il patrimonio. L’operazione ha coinvolto i comuni di Mercato San Severino, Baronissi e Fisciano.

I controlli nella Valle dell’Irno

Durante i tre giorni di attività, condotti in diverse fasce orarie, sono stati monitorati 140 veicoli e identificate 193 persone. L’impegno delle pattuglie ha portato a risultati significativi: 25 multe per violazioni al Codice della Strada e il sequestro di sei veicoli privi di assicurazione o revisione. Parallelamente, i controlli nei locali pubblici hanno portato al sequestro di sostanze stupefacenti, tra cui hashish, cocaina e crack.

Risultati delle indagini

L’operazione ha permesso di segnalare tre assuntori di droga alla Prefettura di Salerno per i relativi provvedimenti amministrativi. Inoltre, una persona è stata proposta per il foglio di via obbligatorio, mentre otto individui sono stati denunciati per violazioni legate al Codice della Strada, alle armi e agli stupefacenti.

Fonte: Vocedistrada.it