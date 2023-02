Nuovi sbarchi a Salerno, accolti 22 migranti

di Sara Ianniello

Oggi ci sono stati nuovi sbarchi a Salerno. Una nave, con a bordo 22 migranti, ha attraccato questo pomeriggio al porto della città.

L’assessore alle politiche sociali, Paola De Roberto ha commentato dicendo: “Interveniamo con il Pronto Intervento Sociale, quindi con il trasporto dell’Humanitas e il supporto della Caritas per quanto riguarda pasti e vestiti e con la Protezione Civile per affiancare l’Asl”. La nave, recuperata al largo della Sardegna, trasportava 22 persone di origine sub-sahariana, di cui 3 minori accompagnati.

L’attracco è avvenuto, intorno alle 15, presso lo scalo commerciale di via Ligea. Sin da subito si è mossa la strategia dell’accoglienza coordinata dalla Prefettura, con il supporto delle Politiche Sociali insieme al Nucleo Comunale della Protezione Civile di Salerno guidato da Mario Sposito. Dopo i nuovi sbarchi, i migranti saranno condotti presso il centro d’accoglienza della Croce Rossa di via dei Carrari, per poi essere trasferiti presso le loro destinazioni.