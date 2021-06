Oggi 10 giugno 2021 Filippo di Edimburgo avrebbe compiuto 100 anni e la Regina Elisabeth gli renderà omaggio in privato: ecco i dettagli

Oggi, 10 giugno 2021, il duca di Edimburgo avrebbe raggiunto la soglia dei 100 anni. Ma purtroppo, la sua morte risalente a due mesi fa, ha portato via la speranza di tagliare questo traguardo. Ma forse Filippo non sarebbe neppure stato così entusiasta del suo compleanno: nel lontano 2000 infatti, quando la regina madre era arrivata al secolo di vita, il principe aveva espresso il suo timore a riguardo. “Non riesco a immaginare nulla di peggio che campare fino a cent’anni, sto già cadendo a pezzi adesso” aveva detto con l’ironia pungente che lo caratterizzava. In ogni caso, la data di oggi resta importante per Sua Maestà, la quale renderà omaggio al suo defunto marito in forma strettamente privata. Il memoriale avverrà con una funzione nella cappella di Windsor, lo stesso luogo in cui sono stati celebrati i funerali del principe Filippo.

«Al momento, la regina deve soffrire profondamente per il principe Filippo», ha spiegato l’esperto reale Ian Lloyd al Mirror, «Ma il suo atteggiamento è quello di andare avanti, di pensare al futuro sia della monarchia che della sua famiglia». Una famiglia che negli ultimi tempi sta vivendo non poche difficoltà, al momento attenuate dalla nascita della figlia di Harry e Meghan, chiamata Lilibet (Diana) in suo onore. Una scelta discussa in tutto il globo, che vede due schiere principali: chi sostiene che la regina abbia gradito la scelta e chi invece lo considera un comportamento indelicato.

Secondo il corrispondente reale Charles Rae la famiglia reale, in particolare Carlo, Camilla, William e Kate, oggi resteranno in contatto con la regina, per farle sentire la loro vicinanza. Una vicinanza che non colmerà mai il vuoto lasciato da Filippo al fianco della sua Lilibeth, dopo esserle stata accanto per 74 lunghi anni.”È stato la mia forza e mi è rimasto accanto per tutti questi anni, e io, tutta la sua famiglia, e molti Paesi, abbiamo verso di lui un debito più grande di quanto avrebbe mai rivendicato“. Queste le parole della regina, pronunciate in occasione delle nozze d’oro e condivise subito dopo la scomparsa del marito.