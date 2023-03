Oggi si celebra la Giornata Mondiale della Meteorologia

di Rita Milione

Oggi, giovedì 23 marzo 2023, si festeggia in Italia e in altri 192 Paesi membri, la Giornata Mondiale della Meteorologia, giunta alla sua 73°. Questa giornata è stata istituita nel 1961 per celebrare la nascita dell’Organizzazione Meteorologica Mondiale (OMM) il 23 marzo 1950. La giornata evidenzia anche il contributo dei Servizi Meteorologici e Idrologici Nazionali i quali si occupano della sicurezza e del benessere della società. L’OMM propone ogni anno un tema per la Giornata, e questo giorno viene celebrato in tutti i paesi membri. Per questa occasione vengono organizzate molte attività ed eventi diversi.

L’acqua e la meteorologia sono due protagonisti di estrema attualità, a livello globale e locale, sia come temi a se stanti sia nello stretto rapporto che li lega. La scienza meteorologica rappresenta, infatti, un supporto fondamentale per la corretta gestione della risorsa acqua grazie alla sua capacità di misurare e prevedere.

La tematica affrontata non potrebbe essere più attuale, la grave siccità che ha colpito diverse Nazioni compreso l’Italia deve farci riflettere sull’importanza dell’Acqua e su come preservarla al meglio per il futuro delle nuove generazioni. Il cambiamento climatico e le implicazioni per la sopravvivenza delle popolazioni nelle aree più a rischio, lo scioglimento dei ghiacci e l’innalzamento del livello marino, le ondate di calore e i fenomeni estremi.