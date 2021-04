Oroscopo Branko di oggi: 22 Aprile 2021

Scopriamo insieme, segno per segno, l’oroscopo di Branko di oggi i e quali sono le caratteristiche dei segni zodiacali secondo le previsioni dell’astrologo. il noto astrologo ha consultato le stelle e il suo oroscopo è stato diffuso come sempre dal quotidiano “Il Messaggero” e dall’emittente Rds.

Di seguito di oggi segno per segno.

Oroscopo di oggi del 22 Aprile 2021: Ariete

Oroscopo Branko di oggi per i nati sotto il segno dell’Ariete.

Bella Luna, positiva per tutto il giorno. Siete sentimentali, legati alla famiglia e al lavoro. Sotto la spinta delle stelle, certi cambiamenti sono necessari, oltre che inevitabili. Domani Marte esce dalla bella posizione in Gemelli e passa in Cancro: questo cambierà per voi. Non siete obbligati a fare delle scelte ma sarebbe un peccato perdere questo quarto di Luna favorevole.

Oroscopo Branko di oggi del 22 Aprile 2021: Toro

Oroscopo Branko di oggi per i nati sotto il segno del Toro.

Un ponte verso la felicità, ovvero quello che arriverà tra Aprile e Maggio. La Luna cambia all’improvviso: prima parte del giorno nervosa, poi però i discorsi diventano più limpidi, soprattutto tra marito e moglie. Questo fine settimana promette tanto.