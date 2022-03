Oroscopo di Branko Lunedì 21 Marzo 2022: Toro agitato

Oggi la Luna è nello Scorpione per cui iniziate la vostra settimana veramente bene. Il debutto della primavera è veramente bello.

Inizia la primavera e siete i principali testimoni di questo risveglio della natura. Venere vi manda una missiva per dirvi di pazientare ancora un po’. Oggi cercate di stare calmi.

Amici dei Gemelli siete tra quelli che guadagneranno molto questa primavera ma Aprile porterà qualche intoppo. Prendete le questioni che sono rimaste in sospeso e trovate il vostro posto nel mondo.

Cancro

Il primo mese di primavera non è mai facile per voi, è sempre l’ambiente di lavoro a richiedervi battaglie per il successo.