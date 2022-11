Oroscopo Branko Sabato 5 Novembre 2022: Scorpione stanco

Potrete avere delle discussioni in famiglia o a lavoro, ma la vostra diplomazia vi aiuterà a superare il tutto brillantemente.

Si aprono delle opportunità interessanti per chi è alla ricerca dell’anima gemella.

Le responsabilità, soprattutto in famiglia, aumentano, ma voi, come al solito, saprete affrontarle brillantemente.

Ancora turbolenze in famiglia: portate pazienza questo momentaccio prima o poi passerà.

Ottime opportunità in arrivo dal punto di vista professionale. I prossimi giorni saranno decisivi per un nuovo lavoro o un’entrata finanziaria.

Il lavoro vi ha portato via molte forze ultimamente. Cercate di approfittare del weekend per riposarvi e ricaricare le batterie.

Sagittario

Il vostro successo in ambito professionale inizia a far ingelosire qualcuno. Andate avanti per la vostra strada senza problemi.